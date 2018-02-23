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    Постпреда РФ возмутила попытка помешать выступлению Сирии в СБ ООН

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    • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid
    Постпреда РФ возмутила попытка помешать выступлению Сирии в СБ ООН

    Постпреда РФ возмутила попытка помешать выступлению Сирии в СБ ООН

    Постпреда РФ возмутила попытка помешать выступлению Сирии в СБ ООН
  • Фото: Reuters © 2018, Brendan McDermid

    • Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя потребовал не ограничивать время выступления коллеги из Сирии в Совбезе.

    Возмущение российского постпреда вызвала рекомендация председательствующего в Совбезе кувейтского дипломата, прозвучавшая во время обсуждения ситуации в Восточной Гуте. Перед тем, как передать слово сирийскому постпреду Башару Джаафари, Мансур Айяд аль-Утейби предложил ограничить его выступление пятью минутами.

    После этого в дискуссию между представителями Кувейта и Сирии вступил постпред РФ. Небензя подчеркнул, что Сирия имеет прямое отношение к теме, и потребовал не ограничивать выступление Джаафари.

    В своей речи представитель Сирии резко раскритиковал страны, которые поддерживают сирийских боевиков. Кроме того, он пригрозил своим оппонентам попаданием в ад и обвинил их в лицемерии, передает ТАСС.

    Напомним, заседание Совбеза ООН по ситуации в Восточной Гуте было созвано в связи с активизацией боевиков. Они мешают мирным жителям покинуть оккупированный район и обстреливают жилые кварталы Дамаска. Кроме того, под огонь попал российский Центр по примирению враждующих сторон. Российские военные не пострадали.

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