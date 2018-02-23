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    Россия гарантировала себе по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов
    Россия гарантировала себе по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

    Россия гарантировала себе по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне

    Россия гарантировала себе по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в следующем сезоне
  • Фото: РИА Новости © 2018, Алексей Филиппов

    • Россия после ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФА.

    Победы всех четырех участников еврокубков позволили России набрать 52,382 балла и закрепиться на шестой строчке, став недосягаемой для идущей седьмой Португалии (46,248 балла). При этом Россия приблизилась к Франции, которая сейчас занимает пятое место (54,248).

    Таким образом, в следующем сезоне Россию в Лиге чемпионов и Лиге Европы будут представлять по три команды.

    Первую строчку в таблице коэффициентов УЕФА по-прежнему занимает Испания (101,998). Далее расположились Англия (76,605), Италия (73,082) и Германия (69,284). Отметим, что страны из первой тройки могут заявлять в Лигу чемпионов по четыре команды.

    Напомним, в ответных матчах 1/16 финала Лиги Европы ЦСКА одолел сербскую «Црвену Звезду» (1:0), «Локомотив» переиграл французскую «Ниццу» (1:0), «Зенит» разгромил шотландский «Селтик» (3:0), а «Спартак» взял верх над испанским «Атлетиком» (2:1). При этом в следующий раунд не смогли пробиться только красно-белые.

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