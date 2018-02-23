США пригрозили «ответной реакцией» покупателям российского оружия

В Госдепе заявили, что США могут ввести санкции против стран, которые решат приобрести у России
зенитно-ракетные комплексы С-400.
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт подчеркнула, что США говорят со странами по всему миру, в том числе с Ираком, «о возможной ответной реакции» на закупку российского оружия.
По ее словам, Вашингтон «дал ясно понять многим странам» о возможных последствиях в связи с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».
Отметим, что ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить у России С-400, передает РИА Новости.
Напомним, Дональд Трамп в августе подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Дополнительные ограничительные меры решили ввести против России, Ирана и КНДР. А недавно в Госдепе заявили, что из-за этого закона российский ОПК не досчитался примерно 3 миллиардов долларов.
По ее словам, Вашингтон «дал ясно понять многим странам» о возможных последствиях в связи с законом «О противодействии противникам Америки через санкции».
Отметим, что ранее глава комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев сообщил, что Сирия, Ирак, Судан и Египет могут купить у России С-400, передает РИА Новости.
Напомним, Дональд Трамп в августе подписал закон «О противодействии противникам Америки через санкции». Дополнительные ограничительные меры решили ввести против России, Ирана и КНДР. А недавно в Госдепе заявили, что из-за этого закона российский ОПК не досчитался примерно 3 миллиардов долларов.
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