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    Савченко предрекла «большую войну» на Украине

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Палинчак
    Савченко предрекла «большую войну» на Украине

    Савченко предрекла «большую войну» на Украине

    Савченко предрекла «большую войну» на Украине
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Палинчак

    • Надежда Савченко заявила, что в ближайшие годы в ее стране начнется «большая война».

    Депутат Рады подчеркнула, что в эту войну будут втянуты Россия и Европа, а Украина станет полигоном.

    Надежда Савченко: «Я думаю, года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном».

    Другой вариант развития событий, заявила Савченко в эфире украинского телеканала ZIK, заключается в «смене власти на Украине и в России».

    Отметим, что Савченко уже не раз удивляла украинцев своими выступлениями в эфире телеканалов. Так, народная избранница ругалась матом, описывая ситуацию в стране, и утверждала, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры «становились индивидуалистами».

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