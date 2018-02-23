Савченко предрекла «большую войну» на Украине

Надежда Савченко заявила, что в ближайшие годы в ее стране начнется «большая война».
Депутат Рады подчеркнула, что в эту войну будут втянуты Россия и Европа, а Украина станет полигоном.
Надежда Савченко: «Я думаю, года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном».
Другой вариант развития событий, заявила Савченко в эфире украинского телеканала ZIK, заключается в «смене власти на Украине и в России».
Отметим, что Савченко уже не раз удивляла украинцев своими выступлениями в эфире телеканалов. Так, народная избранница ругалась матом, описывая ситуацию в стране, и утверждала, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры «становились индивидуалистами».
Надежда Савченко: «Я думаю, года через четыре — максимум пять нас ждет большая война, где будут делиться границы не только Украины, а России и Европы в целом. И Украина, к сожалению, будет полигоном».
Другой вариант развития событий, заявила Савченко в эфире украинского телеканала ZIK, заключается в «смене власти на Украине и в России».
Отметим, что Савченко уже не раз удивляла украинцев своими выступлениями в эфире телеканалов. Так, народная избранница ругалась матом, описывая ситуацию в стране, и утверждала, что украинцы с четвертого-пятого века до нашей эры «становились индивидуалистами».
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