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    Эммануэль Макрон сыграет в сказке «Петя и волк»

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    Эммануэль Макрон сыграет в сказке «Петя и волк»

    Эммануэль Макрон сыграет в сказке «Петя и волк»

    Президент Франции исполнит одну из ролей в музыкальной сказке Сергея Прокофьева.

    Эммануэль Макрон примет участие в спектакле «Петя и волк», который 1 марта поставят в одном из залов Елисейского дворца. При этом не уточняется, какую именно роль будет играть французский лидер.

    Представление состоится в рамках артистических вечеров «Елисейские четверги». Список приглашенных на вечер составит первая леди Франции Брижит Макрон, передает РИА Новости.

    Отметим, что в музыкальной сказке «Петя и волк», которая была написана Сергеем Прокофьевым в 1936 году, кроме волка и пионера Пети, появляются дедушка, птичка, кошка, утка и охотники.

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