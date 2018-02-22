Худрук МДТ Лев Додин в интервью НТВ прокомментировал дело о хищениях при строительстве новой сцены театра.
Лев Додин отметил, что «с глубоким прискорбием» воспринял новость о деле, возбужденном по факту хищения 45 млн рублей при проектировании новой сцены Малого драматического театра (МДТ).
Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы: «Это очень сильный удар по репутации театра, которую не так просто будет восстановить. Но, слава Богу, стало понятно, что театр не имеет никакого отношения к этим проблемам».
При этом Додин отметил, что театр уже третий год ждет новой сцены и вынужден корректировать свои планы.
Также худрук МДТ рассказал, что приезжал на стройку и становился свидетелем настоящей «репетиции строительства».
Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы: «Мы приезжем на стройку, нам показывают, как много здесь работает техники. Мы уезжаем довольные. Через некоторое время я возвращаюсь назад, и там уже нет ни одного бульдозера, никакой техники. Состоялась некая мощная репетиция строительства. Мне бы в театре это так быстро организовать не удалось».
Напомним, 21 февраля ФСБ сообщила о задержании нескольких подозреваемых в хищении не менее 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены МДТ. Позднее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что уголовное дело было инициировано его ведомством. При этом глава Минкульта подчеркнул, что речь идет о недобросовестных подрядчиках, а сам театр к делу отношения не имеет.
Суд уже арестовал двух фигурантов дела — бизнесменов Максима Корнеева и Александра Пучкова, они отправлены в СИЗО до 20 апреля. Третий фигурант дела Ольга Шарикова отпущена под залог в 2,5 млн рублей.
Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы: «Это очень сильный удар по репутации театра, которую не так просто будет восстановить. Но, слава Богу, стало понятно, что театр не имеет никакого отношения к этим проблемам».
При этом Додин отметил, что театр уже третий год ждет новой сцены и вынужден корректировать свои планы.
Также худрук МДТ рассказал, что приезжал на стройку и становился свидетелем настоящей «репетиции строительства».
Лев Додин, художественный руководитель Малого драматического театра — Театра Европы: «Мы приезжем на стройку, нам показывают, как много здесь работает техники. Мы уезжаем довольные. Через некоторое время я возвращаюсь назад, и там уже нет ни одного бульдозера, никакой техники. Состоялась некая мощная репетиция строительства. Мне бы в театре это так быстро организовать не удалось».
Напомним, 21 февраля ФСБ сообщила о задержании нескольких подозреваемых в хищении не менее 45 млн рублей, выделенных на проектирование новой сцены МДТ. Позднее министр культуры Владимир Мединский сообщил, что уголовное дело было инициировано его ведомством. При этом глава Минкульта подчеркнул, что речь идет о недобросовестных подрядчиках, а сам театр к делу отношения не имеет.
Суд уже арестовал двух фигурантов дела — бизнесменов Максима Корнеева и Александра Пучкова, они отправлены в СИЗО до 20 апреля. Третий фигурант дела Ольга Шарикова отпущена под залог в 2,5 млн рублей.
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