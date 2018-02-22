Скончался журналист и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин

Бывший председатель правления Агентства печати «Новости» (АПН) и посол в Западной Германии Валентин Фалин скончался на
92-м году жизни.
О смерти видного дипломата и журналиста сообщили сегодня его родственники.
Соболезнования в связи со смертью Фалина уже выразили его коллеги, передает РИА Новости.
Всеволод Богданов, почетный председатель Союза журналистов России: «Это был человек легендарный… Он имел такой непререкаемый авторитет, такая сила у него была, такой разум — разум в политике, в оценке происходящего, разум в отношении журналистики, нашей профессии».
Валентин Фалин много лет отдал дипломатической службе. В частности, в 1971–1982 годах он были послом СССР в ФРГ. Также Фалин работал в газете «Известия». А в 1986–1988 годах занимал пост председателя правления АПН.
Соболезнования в связи со смертью Фалина уже выразили его коллеги, передает РИА Новости.
Всеволод Богданов, почетный председатель Союза журналистов России: «Это был человек легендарный… Он имел такой непререкаемый авторитет, такая сила у него была, такой разум — разум в политике, в оценке происходящего, разум в отношении журналистики, нашей профессии».
Валентин Фалин много лет отдал дипломатической службе. В частности, в 1971–1982 годах он были послом СССР в ФРГ. Также Фалин работал в газете «Известия». А в 1986–1988 годах занимал пост председателя правления АПН.
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