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    Скончался журналист и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев
    Скончался журналист и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин

    Скончался журналист и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин

    Скончался журналист и посол СССР в ФРГ Валентин Фалин
  • Фото: РИА Новости © 2018, Григорий Сысоев

    • Бывший председатель правления Агентства печати «Новости» (АПН) и посол в Западной Германии Валентин Фалин скончался на 92-м году жизни.

    О смерти видного дипломата и журналиста сообщили сегодня его родственники.

    Соболезнования в связи со смертью Фалина уже выразили его коллеги, передает РИА Новости.

    Всеволод Богданов, почетный председатель Союза журналистов России: «Это был человек легендарный… Он имел такой непререкаемый авторитет, такая сила у него была, такой разум — разум в политике, в оценке происходящего, разум в отношении журналистики, нашей профессии».

    Валентин Фалин много лет отдал дипломатической службе. В частности, в 1971–1982 годах он были послом СССР в ФРГ. Также Фалин работал в газете «Известия». А в 1986–1988 годах занимал пост председателя правления АПН.

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