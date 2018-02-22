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    Петербургский ТЮЗ отправил «Конька-горбунка» в онлайн. Интернет, Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский ТЮЗ отправил «Конька-горбунка» в онлайн

    Петербургский ТЮЗ отправил «Конька-горбунка» в онлайн

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    Петербургский ТЮЗ отправил «Конька-горбунка» в онлайн

    Петербургский ТЮЗ отправил <nobr>«Конька-горбунка»</nobr> в онлайн

      В самое ближайшее время старейший драматический спектакль города будут транслировать в Интернете.

      «Конек-горбунок» выйдет в Интернет и станет понятнее иностранцам. В Театре юных зрителей имени Брянцева идут последние приготовления к видеотрансляции спектакля в мировой паутине.

      В свой день рождения театр с целевой детской и юношеской аудиторией решил показать спектакль, ставший визитной карточкой коллектива, для всех. 23 февраля героев сказки Ершова смогут увидеть в любой точке мира.

      Диалоги персонажей уже переведены на английский язык. Обычно титры в ТЮЗе транслируют только на международных фестивалях. Теперь, учитывая интерес иностранных гостей города к постановке, ее будет сопровождать синхронный текстовой перевод.

      На сегодня «Конек-горбунок» является старейшим драматическим спектаклем Петербурга. В этом году он отметит 96-летие. Теперь благодаря видеотрансляции к этому культурному явлению смогут приобщиться юные зрители всей России.

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