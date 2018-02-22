Петербургский ТЮЗ отправил «Конька-горбунка» в онлайн

В самое ближайшее время старейший драматический спектакль города будут транслировать в Интернете.

«Конек-горбунок» выйдет в Интернет и станет понятнее иностранцам. В Театре юных зрителей имени Брянцева идут последние приготовления к видеотрансляции спектакля в мировой паутине.



В свой день рождения театр с целевой детской и юношеской аудиторией решил показать спектакль, ставший визитной карточкой коллектива, для всех. 23 февраля героев сказки Ершова смогут увидеть в любой точке мира.



Диалоги персонажей уже переведены на английский язык. Обычно титры в ТЮЗе транслируют только на международных фестивалях. Теперь, учитывая интерес иностранных гостей города к постановке, ее будет сопровождать синхронный текстовой перевод.



На сегодня «Конек-горбунок» является старейшим драматическим спектаклем Петербурга. В этом году он отметит 96-летие. Теперь благодаря видеотрансляции к этому культурному явлению смогут приобщиться юные зрители всей России.