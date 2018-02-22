Минспорт объявил даты соревнований для отстраненных от Олимпиады россиян

Министерство спорта объявило даты Всероссийских соревнований по зимним видам спорта, на которых выступят спортсмены, не допущенные к Олимпийским играм в Пхёнчхане.
Первые открытые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, шорт-треку и биатлону начнутся 24 февраля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.
Напомним, эти соревнования были задуманы как альтернатива Олимпийским играм для тех спортсменов, кто не был допущен к участию в Олимпиаде по решению МОК.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 24 февраля по 3 марта в деревне Кононовской Архангельской области, где находится центр лыжной и горнолыжной подготовки «Малиновка». Соревнования по бобслею и скелетону состоятся с 20 по 26 марта в Сочи. Конькобежцы выступят в подмосковной Коломне 23–25 марта, а биатлонисты — в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Соревнования по шорт-треку пройдут последними — с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.
Заявленное количество участников всех соревнований — 1182 человека, включая 920 спортсменов и 262 тренера. Ожидается, что в соревнованиях примут участие все отстраненные от Олимпийских игр российские спортсмены, а также конькобежка Ольга Граф, которая сама отказалась ехать в Пхёнчхан.
Напомним, эти соревнования были задуманы как альтернатива Олимпийским играм для тех спортсменов, кто не был допущен к участию в Олимпиаде по решению МОК.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 24 февраля по 3 марта в деревне Кононовской Архангельской области, где находится центр лыжной и горнолыжной подготовки «Малиновка». Соревнования по бобслею и скелетону состоятся с 20 по 26 марта в Сочи. Конькобежцы выступят в подмосковной Коломне 23–25 марта, а биатлонисты — в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Соревнования по шорт-треку пройдут последними — с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.
Заявленное количество участников всех соревнований — 1182 человека, включая 920 спортсменов и 262 тренера. Ожидается, что в соревнованиях примут участие все отстраненные от Олимпийских игр российские спортсмены, а также конькобежка Ольга Граф, которая сама отказалась ехать в Пхёнчхан.
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