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    Минспорт объявил даты соревнований для отстраненных от Олимпиады россиян

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    Минспорт объявил даты соревнований для отстраненных от Олимпиады россиян

    Минспорт объявил даты соревнований для отстраненных от Олимпиады россиян

    Министерство спорта объявило даты Всероссийских соревнований по зимним видам спорта, на которых выступят спортсмены, не допущенные к Олимпийским играм в Пхёнчхане.

    Первые открытые Всероссийские соревнования по лыжным гонкам, бобслею, конькобежному спорту, шорт-треку и биатлону начнутся 24 февраля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

    Напомним, эти соревнования были задуманы как альтернатива Олимпийским играм для тех спортсменов, кто не был допущен к участию в Олимпиаде по решению МОК.

    Соревнования по лыжным гонкам пройдут с 24 февраля по 3 марта в деревне Кононовской Архангельской области, где находится центр лыжной и горнолыжной подготовки «Малиновка». Соревнования по бобслею и скелетону состоятся с 20 по 26 марта в Сочи. Конькобежцы выступят в подмосковной Коломне 23–25 марта, а биатлонисты — в Ханты-Мансийске с 27 марта по 5 апреля. Соревнования по шорт-треку пройдут последними — с 29 марта по 1 апреля в Санкт-Петербурге.

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    Борьба за справедливость: спортсмены из РФ везут в Пхёнчхан форму с триколором
    Заявленное количество участников всех соревнований — 1182 человека, включая 920 спортсменов и 262 тренера. Ожидается, что в соревнованиях примут участие все отстраненные от Олимпийских игр российские спортсмены, а также конькобежка Ольга Граф, которая сама отказалась ехать в Пхёнчхан.

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