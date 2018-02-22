СК проверяет сообщения о брошенном в коридоре пациенте новороссийской больницы

Следователи изучают обстоятельства инцидента в больнице в Новороссийске, где пациент упал на пол в коридоре, а врачи не попытались ему помочь.
Следователи изучают информацию о брошенном в коридоре 1-й городской больницы Новороссийска пожилом пациенте. Об этом в четверг сообщила пресс-служба управления СК по Краснодарскому краю.
Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю: «В связи с распространенной в СМИ информацией о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медицинские работники не оказывают ему помощь, следственными органами СК России по Краснодарскому края организовано проведение проверки на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы».
Фотография очень худого мужчины, лежащего на полу у двери палаты, появилась в четверг в соцсетях. Очевидцы сообщали, что мужчина упал, но никто из врачей не попытался помочь ему встать, пока его мать не начала возмущаться.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов уже назвал сообщения об этом случае неправдой, передает RT.
Пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю: «В связи с распространенной в СМИ информацией о том, что пациент первой городской больницы города Новороссийска лежит без одежды у входа в палату на полу, а медицинские работники не оказывают ему помощь, следственными органами СК России по Краснодарскому края организовано проведение проверки на предмет установления признаков халатности со стороны сотрудников больницы».
Фотография очень худого мужчины, лежащего на полу у двери палаты, появилась в четверг в соцсетях. Очевидцы сообщали, что мужчина упал, но никто из врачей не попытался помочь ему встать, пока его мать не начала возмущаться.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Впрочем, глава регионального министерства здравоохранения Евгений Филиппов уже назвал сообщения об этом случае неправдой, передает RT.
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