Власти Петербурга наградят спасшего пассажиров автобуса от удара «Ласточки»

Сегодня
вице-губернатор Игорь Албин навестил в 40-й больнице Сестрорецка водителя Александра Игнатьева. Того, кто не растерялся и вывел людей из салона автобуса, заблокированного на железнодорожных путях.
Водителя автобуса, спасшего в ДТП 15 пассажиров и пострадавшего от электропоезда «Ласточка», хотят представить к правительственной награде. Об этом хлопочут и коллеги, и вице-губернатор Петербурга Игорь Албин. Сегодня чиновник навестил Александра Игнатьева в сестрорецкой больнице.
Сейчас состояние водителя врачи оценивают как удовлетворительное. В результате столкновения с поездом 64-летний мужчина получил серьезные травмы брюшной полости, основания черепа и переломы семи ребер.
После двух операций сам герой ничего героического в своем поступке не видит. Говорит, что покидать автобус в экстренной ситуации должен был последним, как капитан покидает тонущее судно.
Александр Игнатьев, водитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: «Профессионально за 40 лет всему научишься. Мы работаем для людей. Люди платят деньги за сервис, за свою жизнь. Так что людей надо выводить из-под удара».
По словам Александра Игнатьева, спасенные пассажиры уже передали ему через жену слова благодарности и пожелания скорейшего выздоровления. По мнению медиков, уже через неделю пациента-героя можно будет переводить из хирургии на реабилитацию. За баранку Игнатьев планирует снова сесть не позднее, чем через месяц.
Сейчас состояние водителя врачи оценивают как удовлетворительное. В результате столкновения с поездом 64-летний мужчина получил серьезные травмы брюшной полости, основания черепа и переломы семи ребер.
После двух операций сам герой ничего героического в своем поступке не видит. Говорит, что покидать автобус в экстренной ситуации должен был последним, как капитан покидает тонущее судно.
Александр Игнатьев, водитель СПб ГУП «Пассажиравтотранс»: «Профессионально за 40 лет всему научишься. Мы работаем для людей. Люди платят деньги за сервис, за свою жизнь. Так что людей надо выводить из-под удара».
По словам Александра Игнатьева, спасенные пассажиры уже передали ему через жену слова благодарности и пожелания скорейшего выздоровления. По мнению медиков, уже через неделю пациента-героя можно будет переводить из хирургии на реабилитацию. За баранку Игнатьев планирует снова сесть не позднее, чем через месяц.
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