Житель Перми убил любовника жены во время знакомства в Прощеное воскресенье

Попытка пермячки извиниться за измену в Прощеное воскресенье и познакомить мужа со своим любовником завершилась убийством.
Трагедия случилась в Сведловском районе Перми. В Прощеное воскресенье женщина привела домой своего 25-летнего любовника, чтобы познакомить с мужем и извиниться за совершенную измену. Однако супруг такую инициативу не оценил, набросился на соперника и убил его, сообщает портал Progorod.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
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