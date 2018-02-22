Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  

    Житель Перми убил любовника жены во время знакомства в Прощеное воскресенье

    комментировать

    Житель Перми убил любовника жены во время знакомства в Прощеное воскресенье

    Житель Перми убил любовника жены во время знакомства в Прощеное воскресенье

    Попытка пермячки извиниться за измену в Прощеное воскресенье и познакомить мужа со своим любовником завершилась убийством.

    Трагедия случилась в Сведловском районе Перми. В Прощеное воскресенье женщина привела домой своего 25-летнего любовника, чтобы познакомить с мужем и извиниться за совершенную измену. Однако супруг такую инициативу не оценил, набросился на соперника и убил его, сообщает портал Progorod.

    По факту убийства возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru