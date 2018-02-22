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    Батареи в домах на севере Петербурга остыли из-за коммунальной аварии. Санкт-Петербург, аварии в ЖКХ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБатареи в домах на севере Петербурга остыли из-за коммунальной аварии

    Батареи в домах на севере Петербурга остыли из-за коммунальной аварии

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    Батареи в домах на севере Петербурга остыли из-за коммунальной аварии

    Батареи в домах на севере Петербурга остыли <nobr>из-за</nobr> коммунальной аварии

      Аварийные бригады устраняют прорыв трубы на улице Симонова.

      Замерзающие жители Выборгского района могут начать обратный отсчет. Через четыре часа отопление в их дома должно вернуться в полном объеме. Уже сутки подача тепла ограничена из-за прорыва трубы на улице Симонова.

      В зону коммунальной аварии попало 48 зданий, среди них 11 детских садов и школ и два лечебных учреждения. Ситуацию взяли под контроль чиновники из городской и районной администрацией, а также руководство ГУП «ТЭК».

      На месте работают шесть аварийных бригад. Ремонт осложняет мороз и большой диаметр магистрали. Полностью устранить дефект специалисты рассчитывают к полуночи.

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