Посольство РФ потребовало объяснить арест российского болельщика в Мюнхене

В посольстве России в Германии назвали задержание россиянина в Мюнхене и его возможную экстрадицию во Францию поводом для обострения темы футбольного хулиганства в преддверии чемпионата мира в РФ.
Это повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии ЧМ-2018, заявил пресс-атташе посольства РФ в ФРГ Денис Микерин на своей странице в Facebook.
Житель Москвы был задержан накануне в аэропорту Мюнхена и арестован сегодня по делу об участии в столкновениях болельщиков на ЧЕ-2016. Немецкие власти заявили о намерении экстрадировать россиянина во Францию, где идет расследование.
Денис Микерин, пресс-атташе посольства РФ в ФРГ: «Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Генконсульство России в Мюнхене уже предприняло соответствующий демарш перед баварскими властями. Требуем конкретизации оснований для его задержания и ареста. Судебное заседание носило закрытый характер. Ни родные задержанного, ни сотрудники Генконсульства на него допущены не были».
В дипведомстве заявили что рассматривают этот случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
Микерин также отметил, что Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. «Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката», — подчеркнул он.
Житель Москвы был задержан накануне в аэропорту Мюнхена и арестован сегодня по делу об участии в столкновениях болельщиков на ЧЕ-2016. Немецкие власти заявили о намерении экстрадировать россиянина во Францию, где идет расследование.
Денис Микерин, пресс-атташе посольства РФ в ФРГ: «Решительно возражаем против задержания и передачи третьему государству гражданина РФ, который не совершал никаких правонарушений на территории ФРГ. Генконсульство России в Мюнхене уже предприняло соответствующий демарш перед баварскими властями. Требуем конкретизации оснований для его задержания и ареста. Судебное заседание носило закрытый характер. Ни родные задержанного, ни сотрудники Генконсульства на него допущены не были».
В дипведомстве заявили что рассматривают этот случай как возможный повод для обострения и политизации темы футбольного хулиганства в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России.
Микерин также отметил, что Генконсульство России в Мюнхене находится в контакте с родственниками задержанного. «Им будет оказано все необходимое консульское содействие, в том числе в поиске русскоязычного адвоката», — подчеркнул он.
UPD: О задержании российского гражданина в МюнхенеОпубликовано Denis Mikerin 22 февраля 2018 г.
Сегодня, 22 февраля, в ходе первого судебного заседания по делу заде…
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