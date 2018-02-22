«Газпром» установил новый рекорд по экспорту в дальнее зарубежье

«Газпром» 21 февраля установил новый абсолютный исторический суточный рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье — 645,1 млн кубометров.

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Как отмечается в сообщении компании, это на 5,1 млн кубометров больше предыдущего максимального значения (640 млн куб. м), зафиксированного 19 декабря 2017 года.



За 2017 год «Газпром» объем экспорта газа в дальнее зарубежье составил 194,4 млрд кубометров. Это на 8,4% больше, чем годом ранее. Импорт российского газа, в частности, увеличили страны Северо-Западной и Центральной Европы.



Рекордный объем газа ушел в Германию — 53,4 млрд кубометров, был побит исторический максимум в Австрии, где закупка выросла на 40%, до 8,5 млрд кубометров, и в Нидерландах — 4,6 млрд кубометров (рост на 9,7%). Еще один рекорд «Газпром» поставил в Дании. Там рост экспорта приблизился к максимальному показателю 2016 года — 1,75 млрд кубометров.





