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    Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности. армия и флот РФ, Путин, 23 Февраля. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

    Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

    13 комментариев
    Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

    Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

    Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

      Обороноспособность России будет повышаться во всех направлениях. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном вечере, который в эти минуты проходит в Кремле и который посвящен Дню защитника Отечества.

      Владимир Путин, президент РФ: «События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих. Еще больше будем укреплять ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Обеспечено развитие частей и соединений специального и общего назначения».

      Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником. Особо президент поблагодарил тех, кто сейчас находится в командировке в Сирии.

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