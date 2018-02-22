Путин: Россия вышла на передовые места в мире по боеготовности

Обороноспособность России будет повышаться во всех направлениях. Об этом заявил Владимир Путин на торжественном вечере, который в эти минуты проходит в Кремле и который посвящен Дню защитника Отечества.

Владимир Путин, президент РФ: «События последних лет показали, что мы вышли на передовые места в мире по боеготовности, по качеству вооружений и военной техники. Сегодня можно с полной уверенностью сказать: безопасность России обеспечена. Эту работу мы, безусловно, будем продолжать. Обороноспособность страны будет повышаться во всех ее составляющих. Еще больше будем укреплять ресурсы стратегического ядерного сдерживания. Обеспечено развитие частей и соединений специального и общего назначения».



Путин поздравил ветеранов и военнослужащих с праздником. Особо президент поблагодарил тех, кто сейчас находится в командировке в Сирии.

