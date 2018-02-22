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    Angry Birds подешевели вдвое. компьютерные игры, Финляндия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВAngry Birds подешевели вдвое

    Angry Birds подешевели вдвое

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    Angry Birds подешевели вдвое

    Angry Birds подешевели вдвое

    Angry Birds подешевели вдвое

      Американские биржи сейчас пытаются отыграть потери двух последних дней. А в Европе с треском валятся акции финской Rovio.

      Когда-то Rovio создала культовую, а сейчас просто известную игру Angry Birds. За сегодня ее акции потеряли половину стоимости. Все из-за неважного финансового прогноза на этот год.

      Аналитики давно говорят: проблема Rovio в том, что она не сумела повторить успех Angry Birds, а рынок мобильных игр очень конкурентный.

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