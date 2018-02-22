Angry Birds подешевели вдвое

Американские биржи сейчас пытаются отыграть потери двух последних дней. А в Европе с треском валятся акции финской Rovio.

Когда-то Rovio создала культовую, а сейчас просто известную игру Angry Birds. За сегодня ее акции потеряли половину стоимости. Все из-за неважного финансового прогноза на этот год.



Аналитики давно говорят: проблема Rovio в том, что она не сумела повторить успех Angry Birds, а рынок мобильных игр очень конкурентный.