В штабе Путина поздравили с 23 февраля российских военных в Сирии

В преддверии Дня защитника Отечества кандидаты в президенты и их доверенные лица говорили о патриотизме, об истории России и о ее будущем.

В предвыборном штабе Владимира Путина в четверг прошла встреча с его доверенным лицом Героем России Вячеславом Бочаровым. Бочаров — офицер группы «Вымпел», в 2004 году он первым вошел в захваченную террористами школу в Беслане, спасал детей, сам был тяжело ранен. Бочаров рассказал волонтерам штаба, как он понимает слово «патриотизм» и ради чего военные рискуют жизнью. После разговора с Бочаровым волонтеры написали письма нашим военнослужащим в Сирии и поздравили их с Днем защитника Отечества.



Кандидат в президенты от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин сегодня приехал в Ростов-на-Дону. Там Бабурин возложил цветы к памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и объяснил, почему в ходе предвыборной кампании решил непременно побывать в Ростове-на-Дону: по его словам, Ростов-на-Дону всегда был городом-ключом: он «или закрывал от врага Кавказ, или открывал Россию для друзей».



Кандидат от КПРФ Павел Грудинин в четверг посетил несколько предприятий в подмосковных городах Щелково и Фрязино. Грудинин представил свою предвыборную программу и ответил на вопросы, в частности, об образовании.



Кандидат от партии «Яблоко» Григорий Явлинский общался с военными экспертами и специалистами по международным отношениям. Соответственно, и разговор шел о безопасности и внешней политике. Явлинский отметил важность «равноправного участия России в коалиции наиболее развитых стран».



Кандидат от партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин провел этот день в Великом Новгороде. Сурайкин возложил красные гвоздики к монументу Ленину и ознакомился с работой городского многофункционального центра.