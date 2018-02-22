Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

В операции по спасению ребенка участвовали трое дежурных полицейских. Но только один из них среагировал мгновенно и на лету поймал малыша.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что дежурные полицейские, смотря куда-то наверх, разворачивают ковер, потом бросают его. Тут на одного из мужчин внезапно падает ребенок. Он успевает схватить малыша, и вместе они валятся на асфальт.
После падения с балкона третьего этажа пятилетний ребенок остался цел, а полицейский получил травмы. На кадрах видно, что он то и дело дотрагивается до своего лица, закрывая лоб. В итоге мужчина был госпитализирован.
ЧП произошло в египетском городе Асьют.
После падения с балкона третьего этажа пятилетний ребенок остался цел, а полицейский получил травмы. На кадрах видно, что он то и дело дотрагивается до своего лица, закрывая лоб. В итоге мужчина был госпитализирован.
ЧП произошло в египетском городе Асьют.
Комментарии