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    Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео. дети и подростки, Египет, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПолицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

    Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

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    Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

    Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

    Полицейский поймал упавшего с балкона ребенка: видео

      В операции по спасению ребенка участвовали трое дежурных полицейских. Но только один из них среагировал мгновенно и на лету поймал малыша.

      На опубликованных в Сети кадрах видно, что дежурные полицейские, смотря куда-то наверх, разворачивают ковер, потом бросают его. Тут на одного из мужчин внезапно падает ребенок. Он успевает схватить малыша, и вместе они валятся на асфальт.

      После падения с балкона третьего этажа пятилетний ребенок остался цел, а полицейский получил травмы. На кадрах видно, что он то и дело дотрагивается до своего лица, закрывая лоб. В итоге мужчина был госпитализирован.

      ЧП произошло в египетском городе Асьют.

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