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    Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках. Лига Европы, Санкт-Петербург, ФК Зенит, еврокубки, спорт, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМатч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках

    Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках

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    Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках

    Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках

      Моментом истины называют болельщики «Зенита» игру, которая состоится сегодня вечером на «Стадионе Санкт-Петербург».

      Судьба выступления «Зенита» в еврокубках решится сегодня в первой домашней игре календарного года с шотландским «Селтиком». Подарок клуб с берегов Невы может преподнести не только Браниславу Ивановичу (сербскому защитнику сегодня исполнилось 34 года), но и всем болельщикам.

      На форумах грядущий ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком» уже окрестили моментом истины. Для прохода в следующую стадию зенитовцам нужно отыгрываться после гостевого поражения со счетом 0:1.

      Встреча начнется в 21:00 на «Стадионе Санкт-Петербург». Игру покажут в 116 странах мира. Вживую за противостоянием будут наблюдать 55 тысяч зрителей. Крышу стадиона на Крестовском острове закроют, и температура внутри чаши составит 16 градусов тепла. Правда, на самой арене градус борьбы, очевидно, будет значительно выше.

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