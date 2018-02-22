Матч с шотландским «Селтиком» решит судьбу «Зенита» в еврокубках

Моментом истины называют болельщики «Зенита» игру, которая состоится сегодня вечером на «Стадионе Санкт-Петербург» .

Судьба выступления «Зенита» в еврокубках решится сегодня в первой домашней игре календарного года с шотландским «Селтиком». Подарок клуб с берегов Невы может преподнести не только Браниславу Ивановичу (сербскому защитнику сегодня исполнилось 34 года), но и всем болельщикам.



На форумах грядущий ответный поединок 1/16 финала Лиги Европы с шотландским «Селтиком» уже окрестили моментом истины. Для прохода в следующую стадию зенитовцам нужно отыгрываться после гостевого поражения со счетом 0:1.



Встреча начнется в 21:00 на «Стадионе Санкт-Петербург». Игру покажут в 116 странах мира. Вживую за противостоянием будут наблюдать 55 тысяч зрителей. Крышу стадиона на Крестовском острове закроют, и температура внутри чаши составит 16 градусов тепла. Правда, на самой арене градус борьбы, очевидно, будет значительно выше.