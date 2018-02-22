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    В жилом доме в Томске сгорела майнинговая ферма

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    В жилом доме в Томске сгорела майнинговая ферма

    В жилом доме в Томске сгорела майнинговая ферма

    Ферма для добычи криптовалюты сгорела в десятиэтажном доме в Томске.

    Пожар в многоэтажке на улице Дизайнеров в Томске произошел в четверг вечером. Сгорела компьютерная техника, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.

    Представитель ГУ МЧС по Томской области: «В однокомнатной квартире на втором этаже повреждено несколько единиц оргтехники. Никто не пострадал».

    Источник агентства уточнил, что горели фермы для добычи криптовалюты.

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