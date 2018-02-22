В жилом доме в Томске сгорела майнинговая ферма

Ферма для добычи криптовалюты сгорела в десятиэтажном доме в Томске.
Пожар в многоэтажке на улице Дизайнеров в Томске произошел в четверг вечером. Сгорела компьютерная техника, сообщили «Интерфаксу» в региональном управлении МЧС.
Представитель ГУ МЧС по Томской области: «В однокомнатной квартире на втором этаже повреждено несколько единиц оргтехники. Никто не пострадал».
Источник агентства уточнил, что горели фермы для добычи криптовалюты.
Сибирь постепенно завоевывает звание одного из центров добычи криптовалют. Дело в том, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, а в Сибири электричество относительно дешево.
Представитель ГУ МЧС по Томской области: «В однокомнатной квартире на втором этаже повреждено несколько единиц оргтехники. Никто не пострадал».
Источник агентства уточнил, что горели фермы для добычи криптовалюты.
Сибирь постепенно завоевывает звание одного из центров добычи криптовалют. Дело в том, что майнинг требует больших затрат электроэнергии, а в Сибири электричество относительно дешево.
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