Россия обогнала Китай и заняла пятое место по запасам золота

Россия вышла на пятое место в мире по запасам золота, диверсифицируя международные резервы в условиях усиления разногласий с США.
Запасы монетарного золота в международных резервах России за январь 2018 года выросли на 1,02% (+18,66 тонны) и на 1 февраля составляли 59,7 миллиона унций (1856,88 тонны), в это же время запасы Китая составляли 1843 тонн, сообщает агентство Bloomberg.
Оно также отмечает, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз покупал золото в октябре 2016 года. Золото снижает зависимость России от доллара на фоне финансовых санкций со стороны США и их союзников, добавляет агентство.
На первом месте по объемам запасенного золота по-прежнему находятся США с запасом в объеме 8134 тонн, большая часть из них хранится в Форт-Ноксе. За ними идет Германия с 3374 тоннами, третье место — у Международного валютного фонда, который выступает держателем 2814 тонн золота.
Напомним, что Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире. В прошлом году, согласно данным Минфина РФ, его производство составило почти 307 тонн.
Оно также отмечает, что Россия увеличивала запасы ежемесячно с марта 2015 года, в то время как Китай в последний раз покупал золото в октябре 2016 года. Золото снижает зависимость России от доллара на фоне финансовых санкций со стороны США и их союзников, добавляет агентство.
На первом месте по объемам запасенного золота по-прежнему находятся США с запасом в объеме 8134 тонн, большая часть из них хранится в Форт-Ноксе. За ними идет Германия с 3374 тоннами, третье место — у Международного валютного фонда, который выступает держателем 2814 тонн золота.
Напомним, что Россия является одним из крупнейших производителей золота в мире. В прошлом году, согласно данным Минфина РФ, его производство составило почти 307 тонн.
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