Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

Индекс Московской биржи вырос до максимального значения в истории — 2329,51 пункта.
Индекс Московской биржи в четверг днем обновил исторический максимум, достигнув 2329,51 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Предыдущий рекорд был установлен 25 января и составлял 2320 пунктов.
Ростом индекс Мосбиржи обязан подорожанию акций «Магнита», которые сегодня подскочили в цене на 7,3% до 5141 рубля. Среди лидеров по росту также акции «Мечела», «Транснефти» и «Аэрофлота».
Ранее сегодня стало известно, что ФАС позволит ВТБ купить пакет акций «Магнита» и фактически стать владельцем торговой сети. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ВТБ покупает «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы сеть не превратилась в «монополистического монстра».
Ростом индекс Мосбиржи обязан подорожанию акций «Магнита», которые сегодня подскочили в цене на 7,3% до 5141 рубля. Среди лидеров по росту также акции «Мечела», «Транснефти» и «Аэрофлота».
Ранее сегодня стало известно, что ФАС позволит ВТБ купить пакет акций «Магнита» и фактически стать владельцем торговой сети. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ВТБ покупает «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы сеть не превратилась в «монополистического монстра».
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