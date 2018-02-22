Куба <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Куба 16+
    •  

    Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

    комментировать

    Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

    Индекс Московской биржи обновил исторический максимум

    Индекс Московской биржи вырос до максимального значения в истории — 2329,51 пункта.

    Индекс Московской биржи в четверг днем обновил исторический максимум, достигнув 2329,51 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов. Предыдущий рекорд был установлен 25 января и составлял 2320 пунктов.

    Ростом индекс Мосбиржи обязан подорожанию акций «Магнита», которые сегодня подскочили в цене на 7,3% до 5141 рубля. Среди лидеров по росту также акции «Мечела», «Транснефти» и «Аэрофлота».

    смотретьГлава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста
    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста
    Ранее сегодня стало известно, что ФАС позволит ВТБ купить пакет акций «Магнита» и фактически стать владельцем торговой сети. Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что ВТБ покупает «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы сеть не превратилась в «монополистического монстра».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru