Петербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора

Северная столица простилась с Юрием Тюкаловым.
Сегодня на гражданскую панихиду во дворец спорта «Юбилейный» пришли друзья, коллеги и близкие, чтобы сказать последние слова почетному гражданину Петербурга.
Он был великим спортсменом и великим скульптором. Первым советским олимпийским чемпионом. Свое первое золото он завоевал в 1952 году в Хельсинки. А спустя четыре года взял высшую награду на играх в Мельбурне.
Сегодня собравшиеся говорили о нем как о человеке, талантливом во многих областях. Тюкалов занимался и тренерской работой, и нашел свое призвание в искусстве.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Мне посчастливилось лично быть с ним знакомым. И я каждый раз удивлялся и восхищался одним. Это был человек настолько широкой души, что места в ней хватало всем. Он ни разу ничего не попросил для себя. Он всё время просил за других».
Юрий Тюкалов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни. Похоронили его на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
Он был великим спортсменом и великим скульптором. Первым советским олимпийским чемпионом. Свое первое золото он завоевал в 1952 году в Хельсинки. А спустя четыре года взял высшую награду на играх в Мельбурне.
Сегодня собравшиеся говорили о нем как о человеке, талантливом во многих областях. Тюкалов занимался и тренерской работой, и нашел свое призвание в искусстве.
Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Мне посчастливилось лично быть с ним знакомым. И я каждый раз удивлялся и восхищался одним. Это был человек настолько широкой души, что места в ней хватало всем. Он ни разу ничего не попросил для себя. Он всё время просил за других».
Юрий Тюкалов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни. Похоронили его на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.
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