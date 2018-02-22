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    Петербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора. Санкт-Петербург, похороны, скульптура, смерть, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора

    Петербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора

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    Петербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора

    Петербург проводил в последний путь почетного спортсмена и скульптора

      Северная столица простилась с Юрием Тюкаловым.

      Сегодня на гражданскую панихиду во дворец спорта «Юбилейный» пришли друзья, коллеги и близкие, чтобы сказать последние слова почетному гражданину Петербурга.

      Он был великим спортсменом и великим скульптором. Первым советским олимпийским чемпионом. Свое первое золото он завоевал в 1952 году в Хельсинки. А спустя четыре года взял высшую награду на играх в Мельбурне.

      Сегодня собравшиеся говорили о нем как о человеке, талантливом во многих областях. Тюкалов занимался и тренерской работой, и нашел свое призвание в искусстве.

      Георгий Полтавченко, губернатор Санкт-Петербурга: «Мне посчастливилось лично быть с ним знакомым. И я каждый раз удивлялся и восхищался одним. Это был человек настолько широкой души, что места в ней хватало всем. Он ни разу ничего не попросил для себя. Он всё время просил за других».

      Юрий Тюкалов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни. Похоронили его на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.

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