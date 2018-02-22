Маневры внедорожника в питерском переходе расценили как хулиганство

По факту инцидента в переходе станции метро «Московская» возбуждено уголовное дело.
Маневры водителя внедорожника, съехавшего в переход метро «Московская» на слабо, расценили как хулиганство. Сегодня полиция возбудила уголовное дело по факту дорожного инцидента.
Сам пенсионер, пытавшийся испытать возможности иномарки, подписал обязательство о явке.
Этот неординарный тест-драйв запомнился многим петербуржцам. Увидев машину в переходе метро, пешеходы как по команде включили камеры мобильных телефонов.
Еще больше зрителей собрала операция по спасению испытателя. Чтобы вызволить его автомобиль на поверхность, пришлось задействовать сотрудников МЧС. Во время инцидента никто не пострадал.
Сам пенсионер, пытавшийся испытать возможности иномарки, подписал обязательство о явке.
Этот неординарный тест-драйв запомнился многим петербуржцам. Увидев машину в переходе метро, пешеходы как по команде включили камеры мобильных телефонов.
Еще больше зрителей собрала операция по спасению испытателя. Чтобы вызволить его автомобиль на поверхность, пришлось задействовать сотрудников МЧС. Во время инцидента никто не пострадал.
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