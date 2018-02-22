ФСБ задержала в Петербурге планировавшего теракты мигранта

Выходец из Центрально-Азиатского региона задержан в Петербурге по подозрению в подготовке террористических актов.

Как сообщают в ФСБ, задержанный планировал теракты «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан». Личность мужчины не разглашается «в интересах следствия».



В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, отмечается в сообщении ведомства. Других подробностей пока нет.