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    ФСБ задержала в Петербурге планировавшего теракты мигранта

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    ФСБ задержала в Петербурге планировавшего теракты мигранта

    ФСБ задержала в Петербурге планировавшего теракты мигранта

    Выходец из Центрально-Азиатского региона задержан в Петербурге по подозрению в подготовке террористических актов.

    Как сообщают в ФСБ, задержанный планировал теракты «на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан». Личность мужчины не разглашается «в интересах следствия».

    В настоящее время проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, отмечается в сообщении ведомства. Других подробностей пока нет.

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