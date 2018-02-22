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    Военные акванавты осваивают рекордную глубину. армия и флот РФ, Санкт-Петербург. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВоенные акванавты осваивают рекордную глубину

    Военные акванавты осваивают рекордную глубину

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    Военные акванавты осваивают рекордную глубину

    Военные акванавты осваивают рекордную глубину

    Военные акванавты осваивают рекордную глубину

      В НИИ спасания и подводных технологий ВМФ в Ломоносове (Ленинградская область) начался первый этап подготовки к погружению на глубину 400 метров. Тренировки проходят в глубоководном комплексе и продлятся до осени.

      Возродить одну из самых сложных и опасных специализаций на флоте позволила недавно проведенная модернизация военного НИИ и постройка уникального спасательного судна «Игорь Белоусов» с суперсовременным глубоководным водолазным комплексом, в барокамерах которого при установке нового рекорда акванавтам придется пробыть около 20 дней.

      Как передает корреспондент НТВ Алексей Чеботарёв, со стороны эта тренировочная задача может показаться легкой прогулкой. Но в специальном комплексе военные водолазы разбирают фланец не просто под водой, а под давлением. В гидробарокомплексе можно создать практически невыносимые условия, схожие с теми, что возникают на полукилометровой глубине.

      Но в этот раз условия в 100 раз мягче, словно работают водолазы на глубине 5–10 метров. Но и это чувствительно. Упражнение помогает сохранить, как называют это сами военные, навык воды.

      Сергей Авдеев      , врио начальника НИИ спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Н. Г. Кузнецова»: «Личный состав на наших комплексах в институте начинает отработку глубины для поддержания физиологической натренированности, чтобы в дальнейшем было легче осваивать ту глубину, которая будет задана осенью 2018 года».

      А глубина эта — 400 метров под прессом Тихого океана. Давление в 40 раз больше, чем на суше. «Если вытянуть перед собой газету и внезапно отпустить, то она еще секунду повисит в воздухе и только потом плавно-плавно опустится», — вспоминал советский испытатель, участник экспериментального погружения на 400 метров 1988 года Анатолий Храмов.

      Да, наши акванавты дно на этой отметке уже прощупали, но и возвращение туда через 30 лет — задача нетривиальная для науки, техники и, конечно, людей.

      Подробнее — в репортаже НТВ.

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