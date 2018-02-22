Морпехи США готовятся к сражениям в условиях русской зимы

Морские пехотинцы США готовятся к потенциальному противостоянию с Россией или Северной Кореей в экстремальных погодных условиях.
Специальные тренировки морских пехотинцев проходят в Норвегии. Морпехи стараются предусмотреть каждую деталь: учатся справляться с заклинивающим на морозах оружием, военной техникой и средствами связи. Также они учатся тепло одеваться, нагревать питьевую воду и питаться так, чтобы не замерзнуть. Между тем американские СМИ уже назвали эту подготовку «адски сложной с точки зрения налоговых трат и физических нагрузок», пишет издание Defense News.
Для сравнения приводятся операции в ближневосточном климате, к которому американские военные уже привыкли.
Отмечается, что за последний год тренировки в Норвегии прошли около 600 морских пехотинцев. Кроме того, морпехи тренируются и у себя на родине, в Бриджпорте, штат Калифорния.
Издание отмечает, что последний раз американцы сражались в суровом климате почти 70 лет назад, во времена Корейской войны. Тогда от холода погибли около 7 тысяч человек. Потенциальный конфликт в России или в Северной Корее пугает их с тактической и логистической точек зрения, так как может привести большим потерям, чем боевые действия в умеренном климате или в пустынях Ближнего Востока.
Для сравнения приводятся операции в ближневосточном климате, к которому американские военные уже привыкли.
Отмечается, что за последний год тренировки в Норвегии прошли около 600 морских пехотинцев. Кроме того, морпехи тренируются и у себя на родине, в Бриджпорте, штат Калифорния.
Издание отмечает, что последний раз американцы сражались в суровом климате почти 70 лет назад, во времена Корейской войны. Тогда от холода погибли около 7 тысяч человек. Потенциальный конфликт в России или в Северной Корее пугает их с тактической и логистической точек зрения, так как может привести большим потерям, чем боевые действия в умеренном климате или в пустынях Ближнего Востока.
Комментарии