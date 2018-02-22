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    Морпехи США готовятся к сражениям в условиях русской зимы

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    Морпехи США готовятся к сражениям в условиях русской зимы

    Морпехи США готовятся к сражениям в условиях русской зимы

    Морские пехотинцы США готовятся к потенциальному противостоянию с Россией или Северной Кореей в экстремальных погодных условиях.

    Специальные тренировки морских пехотинцев проходят в Норвегии. Морпехи стараются предусмотреть каждую деталь: учатся справляться с заклинивающим на морозах оружием, военной техникой и средствами связи. Также они учатся тепло одеваться, нагревать питьевую воду и питаться так, чтобы не замерзнуть. Между тем американские СМИ уже назвали эту подготовку «адски сложной с точки зрения налоговых трат и физических нагрузок», пишет издание Defense News.

    Для сравнения приводятся операции в ближневосточном климате, к которому американские военные уже привыкли.

    Отмечается, что за последний год тренировки в Норвегии прошли около 600 морских пехотинцев. Кроме того, морпехи тренируются и у себя на родине, в Бриджпорте, штат Калифорния.

    Издание отмечает, что последний раз американцы сражались в суровом климате почти 70 лет назад, во времена Корейской войны. Тогда от холода погибли около 7 тысяч человек. Потенциальный конфликт в России или в Северной Корее пугает их с тактической и логистической точек зрения, так как может привести большим потерям, чем боевые действия в умеренном климате или в пустынях Ближнего Востока.

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