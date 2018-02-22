НТВ покажет праздничный концерт, посвященный 25-летию «Газпрома»

Одним из украшений праздничного эфира на этих выходных станет концерт, посвященный
25-летию со дня образования ПАО «Газпром».
Празднование на сцене Государственного Кремлевского дворца начнется с демонстрации фрагмента встречи президента России Владимира Путина и главы «Газпрома» Алексея Миллера, где первое лицо государства поздравил компанию с юбилеем, отметил объем проделанной за четверть века работы и упомянул ключевые достижения лидера отрасли.
В рамках праздничного мероприятия на главную сцену страны выйдут Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, группа «Любэ» и Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Валерия, Алсу, Александр Коган, Екатерина Гусева, Анатолий Белый, Николай Фоменко, Илона Броневицкая, Ирада Зейналова и другие звезды отечественной эстрады, театра, кино и телевидения. Телезрителей ждут выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, солистов Государственного Академического Большого театра и артистов театра «Кремлевский балет». Свои поздравления представят Кубанский казачий хор, барабанное шоу «Hammers» и шоу трех роялей «Bel Suono», множество инструментальных и танцевальных народных ансамблей, детский музыкальный театр «Домисолька» и лауреаты корпоративного фестиваля «Газпрома» «Факел».
В качестве специальных гостей в концерте примут участие сербский режиссер Эмир Кустурица, французская певица Патрисия Каас, популярный пародист Дмитрий Грачёв. Самым необычным станет поздравление с юбилеем в исполнении российских космонавтов.
Праздничный вечер предоставит зрителям возможность познакомиться с историей газовой индустрии в России начиная с 1819 года. Ретроспектива вернет зрителей к зарождению процесса газификации России: устройству первого опытного газгольдера и строительству первого завода по производству светильного газа, торжественному открытию газового завода, заложению первой в стране газовой скважины и строительству первого газопровода.
Зрители увидят самые известные месторождения, на которых «Газпром» ведет сегодня промышленную добычу газа и нефти: «Заполярное» на Ямале, «Приразломное» в Печорском море, и узнают историю уникальных газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток», проекта «Сила Сибири». Также внимание будет уделено поддержке «Газпромом» современного российского спортивного движения и олимпийским объектам компании.
Смотрите праздничный концерт, посвященный 25-летию «Газпрома», в воскресенье, 25 февраля в 22:20 на НТВ.
В рамках праздничного мероприятия на главную сцену страны выйдут Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов, группа «Любэ» и Николай Расторгуев, Юрий Антонов, Валерия, Алсу, Александр Коган, Екатерина Гусева, Анатолий Белый, Николай Фоменко, Илона Броневицкая, Ирада Зейналова и другие звезды отечественной эстрады, театра, кино и телевидения. Телезрителей ждут выступления Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова, Государственной академической хоровой капеллы России имени А. А. Юрлова, солистов Государственного Академического Большого театра и артистов театра «Кремлевский балет». Свои поздравления представят Кубанский казачий хор, барабанное шоу «Hammers» и шоу трех роялей «Bel Suono», множество инструментальных и танцевальных народных ансамблей, детский музыкальный театр «Домисолька» и лауреаты корпоративного фестиваля «Газпрома» «Факел».
В качестве специальных гостей в концерте примут участие сербский режиссер Эмир Кустурица, французская певица Патрисия Каас, популярный пародист Дмитрий Грачёв. Самым необычным станет поздравление с юбилеем в исполнении российских космонавтов.
Праздничный вечер предоставит зрителям возможность познакомиться с историей газовой индустрии в России начиная с 1819 года. Ретроспектива вернет зрителей к зарождению процесса газификации России: устройству первого опытного газгольдера и строительству первого завода по производству светильного газа, торжественному открытию газового завода, заложению первой в стране газовой скважины и строительству первого газопровода.
Зрители увидят самые известные месторождения, на которых «Газпром» ведет сегодня промышленную добычу газа и нефти: «Заполярное» на Ямале, «Приразломное» в Печорском море, и узнают историю уникальных газопроводов «Голубой поток» и «Северный поток», проекта «Сила Сибири». Также внимание будет уделено поддержке «Газпромом» современного российского спортивного движения и олимпийским объектам компании.
Смотрите праздничный концерт, посвященный 25-летию «Газпрома», в воскресенье, 25 февраля в 22:20 на НТВ.
Комментарии