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    Хамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ. драки и избиения, НТВ, телевидение, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВХамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ

    Хамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ

    72 комментария
    Хамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ

    Хамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ

    Хамство украинского политолога спровоцировало драку в студии НТВ

      В студии программы НТВ «Место встречи» произошла драка между украинским политологом Дмитрием Суворовым и ведущим Андреем Норкиным.

      Инцидент случился во время дискуссии о ситуации в Донбассе. Немецкий депутат Андреас Маурер, побывавший на востоке Украины, рассказывал о гибели сотен детей в результате боевых действий. В этот момент Суворов стал выкрикивать оскорбления и требовать показать фотографии погибших. Это прозвучало настолько цинично, что ведущий Андрей Норкин не выдержал: он подошел к украинскому политологу и схватил его за плечо, а тот в ответ начал яростно размахивать кулаками. Завязалась драка, к которой подключились и другие присутствовавшие в студии.

      Телеканал НТВ приносит свои извинения зрителям, которые стали свидетелями этой сцены.

      Комментарий телеканала НТВ: «Программа „Место встречи“ выходит в прямом эфире. Темы обсуждаются самые острые. Случается, что участники дискуссии не всегда могут сдержать зашкаливающие эмоции. НТВ приносит свои извинения зрителям, ставшим свидетелями подобной ситуации в сегодняшнем прямом эфире».

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