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    Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата. артисты, дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКостя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

    Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

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    Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

    Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

    Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

      День защитника Отечества участники проекта «Ты супер!» восприняли как свой профессиональный праздник. Их путь ведь в каком-то смысле не менее тернист. В преддверии 23 Февраля ребята преодолели еще несколько испытаний.

      Талант спасает мир. Душные залы — это не для участников шоу «Ты супер!», им бы на улицу. Квест на знание базы проекта — самое то. И кто же быстрее соберет ответы на вопросы — мальчики или девочки?
      Конкурсант из Германии Ян Йоцефовски — тоже в игре. И хотя парень родился в России, он не очень понимал, что за праздник грядет.

      Ян Йоцефовски, участник проекта «Ты супер!»: «23 Февраля — это день защитников… не знаю, забыл. День защитника Отечества!»

      Какой же праздник без гостей? Сегодня к ребятам приехал чемпион мира по боксу Костя Цзю. Как передает корреспондент НТВ Анастасия Пак, разговор сразу же зашел о спорте, в первую очередь о боевых искусствах. Оля Соседкова в них очень хорошо разбирается.

      Косте Цзю недавно исполнилось 48 лет. Понятно, что в армии он отслужил давным-давно, но буквально на днях знаменитому боксеру снова пришла повестка из военкомата.

      Костя Цзю, боксер: «Уведомление получаю, мне говорят прийти. Ого! Иду в военкомат, а они с ума чуть не сошли, увидев меня».

      Тринадцатилетний Максим Сидор очень хочет служить родине. Мать от мальчика отказалась, когда ему было несколько месяцев. Макса усыновила приемная семья, когда он лежал в больнице. И теперь роднее и ближе у него никого нет. А главное — есть на кого равняться!

      Максим Сидор, участник проекта «Ты супер!»: «У меня папа — военный, брат — военный. Я хочу всех своих родных оберегать».

      смотретьГолоса, которые найдут отклик в миллионах сердец! Вокальный конкурс «Ты супер!» — в субботу на НТВ
      Голоса, которые найдут отклик в миллионах сердец! Вокальный конкурс «Ты супер!» — в субботу на НТВ
      Жизнь свою без музыки Максим уже не представляет, поэтому хочет стать военным дирижером и шагать дальше с песней по жизни. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» НТВ покажет 24 февраля в 20:00.

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