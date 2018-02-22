Костя Цзю рассказал участникам шоу «Ты супер!» о недавней повестке из военкомата

День защитника Отечества участники проекта «Ты супер!» восприняли как свой профессиональный праздник. Их путь ведь в
каком-то смысле не менее тернист. В преддверии 23 Февраля ребята преодолели еще несколько испытаний.
Талант спасает мир. Душные залы — это не для участников шоу «Ты супер!», им бы на улицу. Квест на знание базы проекта — самое то. И кто же быстрее соберет ответы на вопросы — мальчики или девочки?
Конкурсант из Германии Ян Йоцефовски — тоже в игре. И хотя парень родился в России, он не очень понимал, что за праздник грядет.
Ян Йоцефовски, участник проекта «Ты супер!»: «23 Февраля — это день защитников… не знаю, забыл. День защитника Отечества!»
Какой же праздник без гостей? Сегодня к ребятам приехал чемпион мира по боксу Костя Цзю. Как передает корреспондент НТВ Анастасия Пак, разговор сразу же зашел о спорте, в первую очередь о боевых искусствах. Оля Соседкова в них очень хорошо разбирается.
Косте Цзю недавно исполнилось 48 лет. Понятно, что в армии он отслужил давным-давно, но буквально на днях знаменитому боксеру снова пришла повестка из военкомата.
Костя Цзю, боксер: «Уведомление получаю, мне говорят прийти. Ого! Иду в военкомат, а они с ума чуть не сошли, увидев меня».
Тринадцатилетний Максим Сидор очень хочет служить родине. Мать от мальчика отказалась, когда ему было несколько месяцев. Макса усыновила приемная семья, когда он лежал в больнице. И теперь роднее и ближе у него никого нет. А главное — есть на кого равняться!
Максим Сидор, участник проекта «Ты супер!»: «У меня папа — военный, брат — военный. Я хочу всех своих родных оберегать».
Жизнь свою без музыки Максим уже не представляет, поэтому хочет стать военным дирижером и шагать дальше с песней по жизни. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» НТВ покажет 24 февраля в 20:00.
Конкурсант из Германии Ян Йоцефовски — тоже в игре. И хотя парень родился в России, он не очень понимал, что за праздник грядет.
Ян Йоцефовски, участник проекта «Ты супер!»: «23 Февраля — это день защитников… не знаю, забыл. День защитника Отечества!»
Какой же праздник без гостей? Сегодня к ребятам приехал чемпион мира по боксу Костя Цзю. Как передает корреспондент НТВ Анастасия Пак, разговор сразу же зашел о спорте, в первую очередь о боевых искусствах. Оля Соседкова в них очень хорошо разбирается.
Косте Цзю недавно исполнилось 48 лет. Понятно, что в армии он отслужил давным-давно, но буквально на днях знаменитому боксеру снова пришла повестка из военкомата.
Костя Цзю, боксер: «Уведомление получаю, мне говорят прийти. Ого! Иду в военкомат, а они с ума чуть не сошли, увидев меня».
Тринадцатилетний Максим Сидор очень хочет служить родине. Мать от мальчика отказалась, когда ему было несколько месяцев. Макса усыновила приемная семья, когда он лежал в больнице. И теперь роднее и ближе у него никого нет. А главное — есть на кого равняться!
Максим Сидор, участник проекта «Ты супер!»: «У меня папа — военный, брат — военный. Я хочу всех своих родных оберегать».
Жизнь свою без музыки Максим уже не представляет, поэтому хочет стать военным дирижером и шагать дальше с песней по жизни. Следующий выпуск шоу «Ты супер!» НТВ покажет 24 февраля в 20:00.
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