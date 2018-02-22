Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста

Федеральная антимонопольная служба точно разрешит ВТБ купить пакет акций «Магнита». Об этом сегодня сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.
В результате этой сделки банк получит от основателя розничной сети Сергея Галицкого примерно 29% акций и станет основным владельцем «Магнита», но, как уточнил Артемьев, никакой проблемы с покупкой он не видит, потому что в этой сфере у ВТБ активов нет.
Глава ФАС поделился уверенностью, что ВТБ купил «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы теперь эта розничная сеть не превратилась в монополистического монстра.
Глава ФАС поделился уверенностью, что ВТБ купил «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы теперь эта розничная сеть не превратилась в монополистического монстра.
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