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    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста. магазины, миллионеры и миллиардеры, торговля, ФАС. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГлава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста

    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста

    2 комментария
    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в <nobr>монстра-монополиста</nobr>

    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в монстра-монополиста

    Глава ФАС обещает не допустить превращения «Магнита» в <nobr>монстра-монополиста</nobr>

      Федеральная антимонопольная служба точно разрешит ВТБ купить пакет акций «Магнита». Об этом сегодня сообщил глава ФАС Игорь Артемьев.

      В результате этой сделки банк получит от основателя розничной сети Сергея Галицкого примерно 29% акций и станет основным владельцем «Магнита», но, как уточнил Артемьев, никакой проблемы с покупкой он не видит, потому что в этой сфере у ВТБ активов нет.

      Глава ФАС поделился уверенностью, что ВТБ купил «Магнит» для перепродажи, и пообещал следить за тем, чтобы теперь эта розничная сеть не превратилась в монополистического монстра.

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