Роботы помогают докторам сохранить врачебную тайну и развлекают пациентов

В России стали выращивать специальные клетки, которые борются с сахарным диабетом. Их будут внедрять в кровь пациентов, и это, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, позволит людям жить без инъекций инсулина. О новинке рассказали на форуме «Удивительное в российском здравоохранении».

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Еще недавно роботов можно было считать забавной игрушкой, однако сейчас медицинские вузы нуждаются в целой армии этих человекоподобных машин. Виной этому — врачебная тайна, обязательство медика не разглашать имя и диагноз пациента.



Владимир Конышев, разработчик роботов: «Возникла парадоксальная ситуация: нельзя завести студентов в палату и сказать: заходите, студенты, у нас тут лежит Иванов Иван Иванович, у него инсульт, и посмотрите, какие признаки инсульта».



Теперь робот с седыми волосами вместо реального пациента демонстрирует самые яркие признаки инсульта. У него даже вываливается вбок розовый язык. Что же касается робота, очень похожего на Александра Сергеевича Пушкина, то в современной жизни он поменялся ролями со своей няней. Теперь не Арина Родионовна, а он сам сказками должен развлекать пациента, оставшегося дома в одиночестве.



Однако роботов все больше становится не только на выставках и форумах, они все чаще помогают хирургам в проведении сложнейших операций. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Алексея Ивлиева.