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    В Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки. Санкт-Петербург, драки и избиения, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки

    В Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки

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    В Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки

    В Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки

      Следователи возбудили уголовное дело против молодого человека, который до смерти забил водителя маршрутки в Красносельском районе Петербурга.

      По данным СУ СКР по региону, всё произошло вечером 21 февраля. Между 19-летним подозреваемым и водителем маршрутки возник конфликт. В ходе выяснения отношений молодой человек несколько раз ударил водителя по голове руками и ногами.

      Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался.

      Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.

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