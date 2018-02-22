В Петербурге возбудили дело после убийства водителя маршрутки

Следователи возбудили уголовное дело против молодого человека, который до смерти забил водителя маршрутки в Красносельском районе Петербурга.
По данным СУ СКР по региону, всё произошло вечером 21 февраля. Между 19-летним подозреваемым и водителем маршрутки возник конфликт. В ходе выяснения отношений молодой человек несколько раз ударил водителя по голове руками и ногами.
Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
Потерпевший был доставлен в больницу, где позже скончался.
Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы.
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