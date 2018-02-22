Принцу Гарри и его невесте прислали белый порошок в конверте

В Кенсингтонский дворец для принца Гарри и его невесты Меган Маркл поступила корреспонденция, которая вызвала тревогу у службы безопасности и добавила работы полиции.
Как передает газета Evening Standart, речь идет о конверте с белым порошком, который прислали принцу и возлюбленной. Сообщается, что это послание было направлено в Кенсингтонский дворец 12 февраля, то есть за день до того, как письмо с белым порошком пришло в Вестминстерский дворец, где заседает парламент.
По данным издания, послание, предназначенное принцу Гарри и его невесте, перехватила служба безопасности Кенсингтонского дворца до того, как оно попал к адресатам. Британские правоохранители начали расследование. Содержимое конверта уже изучили специалисты и выяснили, что его опасности оно не представляет.
По данным издания, послание, предназначенное принцу Гарри и его невесте, перехватила служба безопасности Кенсингтонского дворца до того, как оно попал к адресатам. Британские правоохранители начали расследование. Содержимое конверта уже изучили специалисты и выяснили, что его опасности оно не представляет.
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