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    СМИ: в Ираке уничтожен заместитель главаря ИГ

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    СМИ: в Ираке уничтожен заместитель главаря ИГ

    СМИ: в Ираке уничтожен заместитель главаря ИГ

    СМИ сообщили об уничтожении в Ираке главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Абдель Рахман ат-Тамими аль-Атаби аль-Джазрави.

    По данным телеканала Al Mayadeen, о ликвидации террориста стало известно из источников в разведслужбах Ирака. Отмечается, что заместитель лидера ИГ был убит во время авиаудара. Где находится уничтоженный боевик, не уточняется.

    Ранее СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться.

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