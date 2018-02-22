СМИ: в Ираке уничтожен заместитель главаря ИГ

СМИ сообщили об уничтожении в Ираке главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абу Абдель Рахман
ат-Тамими аль-Атаби аль-Джазрави.
По данным телеканала Al Mayadeen, о ликвидации террориста стало известно из источников в разведслужбах Ирака. Отмечается, что заместитель лидера ИГ был убит во время авиаудара. Где находится уничтоженный боевик, не уточняется.
Ранее СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться.
Ранее СМИ сообщили, что главарь террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади находится при смерти в одном из полевых госпиталей экстремистов на северо-востоке Сирии. Отмечалось, что у него перелом ноги и опасные ранения других частей тела, которые не позволяют ему самостоятельно передвигаться.
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