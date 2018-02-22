Американская журналистка родила сына в прямом эфире

В США радиоведущая стала мамой. В этой новости не было бы ничего необычного, если бы роды не происходили в прямом радиоэфире.
На такой необычный поступок решилась Кэссиди Проктор, работающая ведущей на радиостанции The Arch в Сент-Луисе. Местный телеканал KSDK со ссылкой на коллегу Проктор по шоу Спенсера Грейвза сообщает, что это решение стало логичным продолжением работы Кэссиди. В процессе родов журналистка рассказывала аудитории о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности.
Спенсер Грейвз, журналист: «Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса».
Сообщается, что мальчика назвали Джеймсоном. Примечательно, что имя ему выбрали путем онлайн-голосования.
.@radiocass enjoying my gift to her for third trimester comfort… pic.twitter.com/eYyu2mrfel— Spencer Graves (@SpencerGraves) 31 января 2018 г.
Спенсер Грейвз, журналист: «Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса».
Сообщается, что мальчика назвали Джеймсоном. Примечательно, что имя ему выбрали путем онлайн-голосования.
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