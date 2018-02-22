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    Американская журналистка родила сына в прямом эфире

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    • Фото: radiocassiday / instagram.com
    Американская журналистка родила сына в прямом эфире

    Американская журналистка родила сына в прямом эфире

    Американская журналистка родила сына в прямом эфире
  • Фото: radiocassiday / instagram.com

    • В США радиоведущая стала мамой. В этой новости не было бы ничего необычного, если бы роды не происходили в прямом радиоэфире.

    На такой необычный поступок решилась Кэссиди Проктор, работающая ведущей на радиостанции The Arch в Сент-Луисе. Местный телеканал KSDK со ссылкой на коллегу Проктор по шоу Спенсера Грейвза сообщает, что это решение стало логичным продолжением работы Кэссиди. В процессе родов журналистка рассказывала аудитории о своих ощущениях и переживаниях на протяжении всей беременности.




    Спенсер Грейвз, журналист: «Кэссиди и ее муж любезно предоставили нам возможность разделить с ними самую интимную часть этого процесса».

    Сообщается, что мальчика назвали Джеймсоном. Примечательно, что имя ему выбрали путем онлайн-голосования.

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