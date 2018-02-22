Пытавшиеся взорвать маршрутку в Люберцах таджики получили от 12 до 18 лет

Московский окружной военный суд (МОВС) вынес приговор шестерым граждан Таджикистана за попытку совершения взрыва в маршрутном такси в подмосковных Люберцах в 2016 году.
По данным ТАСС, подсудимых признали виновными в участии в террористическом сообществе, попытке теракта и незаконном изготовлении оружия. Суд приговорил их к наказанию от 12 до 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Отмечается, что четверо подсудимых признали вину полностью, двое — частично.
По версии следствия, подсудимые решили вступить в ряды запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Для этого им было предложено совершить теракт.
Подсудимые выбрали объектом теракта маршрутку в Люберцах. В салоне они оставили ведро со взрывчаткой и прикрепленным к нему пусковым механизмом в виде телефона. К счастью, взрывчатку заметили пассажиры маршрутки и взрыва удалось избежать.
Отмечается, что четверо подсудимых признали вину полностью, двое — частично.
По версии следствия, подсудимые решили вступить в ряды запрещенной в России международной террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). Для этого им было предложено совершить теракт.
Подсудимые выбрали объектом теракта маршрутку в Люберцах. В салоне они оставили ведро со взрывчаткой и прикрепленным к нему пусковым механизмом в виде телефона. К счастью, взрывчатку заметили пассажиры маршрутки и взрыва удалось избежать.
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