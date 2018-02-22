Мужчину расстреляли возле жилого дома на юге Москвы

СК расследует покушение на убийство на улице Чертановской в Москве.

Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину возле жилых домов на юге Москвы. Об этом в четверг сообщила представительница столичного управления СК Юлия Иванова.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «По версии следствия, 22 февраля 2018 года вблизи жилых домов по улице Чертановской в городе Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1975 года рождения».



Иванова добавила, что потерпевший выжил, в настоящее время он находится в больнице. Имя раненого не называется, но, по некоторым данным, он бизнесмен.



На месте преступления работают следователи. Возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение на убийство» и «Незаконный оборот оружия».

