В Петербурге водитель маршрутки получил смертельный удар от пассажира

Полиция разбирается в обстоятельствах конфликта, разгоревшегося между водителем
449-й маршрутки и одним из пассажиров. ЧП произошло накануне вечером в Красном Селе на окраине города.
Как сообщает «Водитель Петербурга», выяснять отношения двое мужчин начали, как только маршрутный автобус около 20:00 остановился у дома 73 по проспекту Ленина. Они вышли из салона. Один нанес несколько ударов другому, надел капюшон и скрылся.
Очевидцами драки стали несколько человек, в том числе автомобилисты. Но никто не решился разнять мужчин. В итоге 49-летний водитель получил тяжелые травмы головы и под утро скончался в 26-й городской больнице. «Третий парк», в котором работал погибший водитель, намерен помочь родственникам в похоронах.
По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 19-летний житель Красного Села. По информации «Фонтанки», предполагаемый преступник ранее уже был судим. По факту вчерашнего инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
Очевидцами драки стали несколько человек, в том числе автомобилисты. Но никто не решился разнять мужчин. В итоге 49-летний водитель получил тяжелые травмы головы и под утро скончался в 26-й городской больнице. «Третий парк», в котором работал погибший водитель, намерен помочь родственникам в похоронах.
По горячим следам подозреваемого удалось задержать. Им оказался 19-летний житель Красного Села. По информации «Фонтанки», предполагаемый преступник ранее уже был судим. По факту вчерашнего инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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