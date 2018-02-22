В Уфе черные риелторы две недели держали пенсионера в плену

Счастливый финал обрела история исчезновения пенсионера в Уфе. Две недели его искали и полицейские и родственники. Позже выяснилось, что его силой удерживали неизвестные и, угрожая расправой, заставляли переоформить документы на квартиру.

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Несколько дней, которые 65-летний пенсионер Сергей Петров провел в заточении, показались ему вечностью. И если бы родные вовремя не обратились в полицию, кто знает, чем бы закончилась эта история.



Пенсионер вспоминает, что незадолго до похищения к нему в квартиру пару раз приходили странные люди, которые представлялись то соцработниками, то коммунальщиками. Бдительный мужчина никого на порог не пускал, но однажды сгоряча открыл дверь. Незнакомцы ворвались, силой вывели его на улицу, отняли документы и усадили в автомобиль.



О том, что случилось неладное, рассказывает сын пенсионера, он понял, когда отец перестал отвечать на звонки. Сразу же приехал к отцу, зашел в квартиру — дверь была открыта. И увидел, что в комнатах хаос. После этого несколько ночей не спал и вместе с полицейскими пытался отыскать пропавшего без вести.



Отыскали пенсионера в районном МФЦ. Стражей порядка вызвали сотрудники центра. Когда увидели, что пожилого человека вынуждают подписать договор купли-продажи квартиры. Пока наряд ехал на место, подозрительная компания сбежала.



Личности вероятных преступников, говорят сыщики, уже установлены. И задержать их — дело времени.



А пожилой мужчина на время переехал к сыну. Возвращаться в свою квартиру пока боится. Будет ждать, когда его обидчиков поймают. Если слова пенсионера подтвердятся, речь может идти о возбуждении уголовного дела по статье «Похищение человека».



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ангелины Машкиной.