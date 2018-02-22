В Смоленске пенсионерку обвинили в ограблении банка

Пенсионерка, сняв средства со своего счета в банке, неожиданно получила повестку в суд. Женщину обвинили в краже 100 тысяч рублей, которые были выданы ей якобы по ошибке.

Недаром говорят: проверяйте деньги, не отходя от кассы, — но в случае пенсионерки из Смоленска Светланы Белогуровой пересчитывать наличные следовало бы не клиенту, а сотруднице банка. Женщина сняла один миллион рублей, но после выяснилось, что ей якобы выдали на 100 тысяч больше. Сама Белогурова это отрицает.



В банке заявили, что отсчитали пенсионерке лишние 100 тысяч по ошибке. Однако, по словам Белогуровой, у нее был неофициальный разговор с кассиршей Инной Самсоненко, и в этой беседе сотрудница банка предложила решить проблему без лишней шумихи. Договориться женщинам не удалось, и сотрудница банка начала угрожать, сообщила Белогурова.



Не придав особого значения этой неоднозначной истории, Белогурова вскоре забыла о случившемся. Но спустя некоторое время об этом случае ей напомнили следователи. Женщине предъявили обвинения в краже и вызвали в суд. Во время процесса выяснилось, что доказательств того, что Белогурова взяла лишние деньги, нет. На записи с камер наблюдения не видно, сколько денег получила пенсионерка. В банке также сообщили, что 100 тысяч рублей с их счетов не пропадало.



Кто именно на самом деле обвиняет Белогурову в краже — банк или кассирша — суду предстоит разобраться. Для начала нужно выяснить, действительно ли кассирша скрыла свою ошибку от руководства и была ли на самом деле недостача.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Антона Талпы.