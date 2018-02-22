Гранату в посольство США в Черногории бросил бывший военный

Ручную гранату во двор посольства США в Подгорице в ночь на четверг бросил
43-летний Далибор Яукович, бывший военнослужащий югославской армии
Сайт черногорской газеты Vijesti сообщает, что 43-летний Далибор Яукович был награжден медалью «За заслуги в областях обороны и безопасности» Союзной Республики Югославии. Судя по публикациям в соцсетях, Яукович был ярым противником вступления Черногории в НАТО.
Яукович проживал в Подгорице, а был рожден в сербском городе Кралево.
Инцидент в посольстве США в Подгорице произошел этой ночью. Мужчина кинул во двор дипведомства взрывное устройство, после чего покончил с собой.
В американской дипмиссии в Черногории работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.
Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу летом прошлого года. Это решение было принято парламентом республики вопреки воле большинства черногорцев.
Яукович проживал в Подгорице, а был рожден в сербском городе Кралево.
Инцидент в посольстве США в Подгорице произошел этой ночью. Мужчина кинул во двор дипведомства взрывное устройство, после чего покончил с собой.
В американской дипмиссии в Черногории работают 34 гражданина США и 134 местных жителя.
Черногория официально присоединилась к Североатлантическому альянсу летом прошлого года. Это решение было принято парламентом республики вопреки воле большинства черногорцев.
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