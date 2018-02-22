«Мой президент, приди!»: уральские рэперы и пенсионеры записали предвыборный клип

Вещательная компания в городе Новоуральске Свердловской области сняла необычный предвыборный клип с участием пенсионеров, рэперов, кадетов и простой городской молодежи.

Герои видеоролика танцуют и поют, призывая всех приходить 18 марта на выборы президента. Слова песни призывают к активной и ответственной гражданской позиции: «Мы сами решаем, кого поставить, чтобы себя без последних штанов не оставить»; «а пока вы ноете, что на все плевать, я надену брюки и пойду голосовать»; «каким будет мир, кто будет нам отец — над пропастью нас проведет, как стадо заблудших овец»; «приди голосовать — дело пяти минут, но поколения наш выбор точно не забудут».



Припев песни получился ярким и запоминающимся:



Ой, приходи на выборы, пойдем голосовать!

Кому, если не нам, президента выбирать?

Мы собираем флаги для нашего пути,

Мы галочку поставим,

Мой президент, приди!



На прошлой неделе большой резонанс вызвал предвыборный ролик, главный герой которого отказался идти на выборы и увидел страшный сон: его в 52 года забирают в армию, в квартире поселяется «гей на передержке», а ребенок просит 4 млн рублей на охрану школы.