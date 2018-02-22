Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам. алкоголь, Иркутская область, отравление, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОбвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

    комментировать
    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

    Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

      Сегодня в СК РФ рассказали о том, что завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении жителей Иркутской области. В ближайшее время все материалы будут направлены в прокуратуру, а затем в суд.

      Обвинения предъявлены 19 фигурантам. Но сейчас речь идет о семерых, которые, по данным правоохранителей, в конце 2016 года приобрели около 160 литров метилового спирта. После чего изготовили из него косметическое средство. Жертвами стали 62 человека.

      В настоящий момент, как заявили в СК, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.

      Новости по теме

      Массовое отравление в Иркутске

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru