Обвинения по делу об отравлении «Боярышником» предъявлены 19 бизнесменам

Сегодня в СК РФ рассказали о том, что завершили расследование уголовного дела о массовом отравлении жителей Иркутской области. В ближайшее время все материалы будут направлены в прокуратуру, а затем в суд.
Обвинения предъявлены 19 фигурантам. Но сейчас речь идет о семерых, которые, по данным правоохранителей, в конце 2016 года приобрели около 160 литров метилового спирта. После чего изготовили из него косметическое средство. Жертвами стали 62 человека.
В настоящий момент, как заявили в СК, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.
В настоящий момент, как заявили в СК, обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела.
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