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    Сотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев. медицина, пенсионеры, Пермь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев

    Сотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев

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    Сотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев

    Сотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев

    Сотрудников пермского дома престарелых накажут за пытки постояльцев

      Прокуроры потребовали закрыть частный дом престарелых в Перми и перевести всех постояльцев в другое место. К правоохранителям обратились родственники пенсионеров. Они рассказали, что, когда приехали навестить стариков, обнаружили на соседних кроватях умерших.

      Информацию о смерти пациентов сейчас проверяют, хотя и без этого нарушений достаточно. Например, сотрудники дома престарелых не смогли объяснить, зачем они привязывали постояльцев к кроватям и почему при стоимости проживания в 25 тысяч рублей в месяц в доме престарелых такие ужасные условия: люди спят на самодельных матрасах, кормят их плохо, а некоторые рассказывают, что им даже заклеивали рот, чтобы они не шумели.

      Персонал от камер прячется и оправдывается: в приюте полсотни стариков, а санитарок катастрофически не хватает, поэтому они и прибегали к таким мерам.

      Одна из бывших сотрудниц, бросившая работу в учреждении через два месяца, рассказала, что пожилым людям давали какие-то таблетки, чтобы они «были как амебы, как планктон» и, очевидно, не могли пожаловаться.

      Другая женщина утверждает, что хотела отдать в этот приют пожилого родственника, но передумала после первого же визита сюда: по ее словам, стариков здесь избивают и плохо кормят. Готовить пищу, как и оказывать медицинские услуги в этом учреждении, судя по документам, вообще не имели права. После проверки кого-то из больных увезли на скорой, кого-то поспешили забрать родственники. А в Следственном комитете возбудили уголовное дело.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.

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