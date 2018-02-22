Депутаты готовят запросы о нынешнем состоянии банка «Югра»

В Госдуме снова озаботились судьбой банка «Югра».
Группа депутатов собирается отправить запрос в ЦБ и Генпрокуратуру, чтобы узнать, в каком состоянии сейчас находится «Югра». Парламентариев интересует, на что надеяться вкладчикам, у которых сумма вклада превышала страховой лимит в 1 миллион 400 тысяч.
Госдума проявляет интерес к банку «Югра» не впервые. Прошлым летом, через несколько дней после того, как в «Югре» ввели временную администрацию, депутаты написали запрос в Генпрокуратуру и ЦБ с просьбой объяснить ситуацию. Тогда народные избранники заявили, что хлопочут в связи с поступающими запросами от граждан.
Госдума проявляет интерес к банку «Югра» не впервые. Прошлым летом, через несколько дней после того, как в «Югре» ввели временную администрацию, депутаты написали запрос в Генпрокуратуру и ЦБ с просьбой объяснить ситуацию. Тогда народные избранники заявили, что хлопочут в связи с поступающими запросами от граждан.
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