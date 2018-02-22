Британцы начали привлекать к занятиям йогой домашних животных

В Великобритании набирает популярность йога…с собаками. Жители Лондона приводят на занятия своих питомцев, чтобы укрепить с ними духовную связь. Конечно, выполнять асаны и садиться в позу лотоса животным не под силу, но поддержать-то хозяина хочется.

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Автор книги «Йога с собакой» составила упражнения для двоих. В теории хозяин и пес должны достигать полного взаимопонимания.



Мани Джахангури, автор книги и курса занятий: «Я — Мани, в книге собаки упражняются наравне с хозяевами».



В честь китайского Нового года Мани провела в Лондоне открытый урок. Ограничений для собак не было ни по росту, ни по умению вести себя в коллективе. Сенбернар Роби сразу размашисто пометил территорию, обозначил, так сказать, место для коврика хозяина. Китаец Джонни пришел на занятие один. Он надеялся познакомиться с собакой, а познакомился с девушкой.



Собаки от своих шумных хозяев сбежали, но вернулись на дыхательное упражнение. Это и была попытка найти общий язык. На йоге нужно глубоко дышать, но в зале очень сильно пахнет псиной. Тут даже ароматные индийские палочки не помогут. Закрыв глаза, невозможно представить себя в Непале с его чистым горным воздухом.



В йоге важно не только тренировать тело, но и очищать голову. Здесь задача была усложнена. Трудно расслабиться, когда рядом чешется чужой пес. Однако иногда умение отключаться от резких запахов и концентрироваться, когда вокруг тявкают, — бесценно.

Подробности — в репортаже корреспондента Лизы Герсон.

