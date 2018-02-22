Первые переселенцы пожаловались на недочеты в 20 квартирах по программе реновации

Состояние 20 квартир в первом доме, заселяемом по программе реновации, на
5-й Парковой улице в Москве вызвало у переселенцев замечания, сообщается на сайте мэра Москвы.
На сайте мэрии отмечается, что несколько переселенцев жаловались на то, что в новых квартирах не включается плита, отсутствует розетка, не отрегулирована дверь на балкон. «Большинство замечаний уже устранили», — говорится в сообщении.
Недочеты устраняли в первом доме по улице 5-й Парковая, который предоставили жильцам пятиэтажек с улицы Константина Федина.
Из сообщения мэрии Москвы: «Всего свое согласие на переезд в дом дали 134 семьи из ветхих пятиэтажек на улице Константина Федина, это 85% проживающих людей. 153 семьи из 158 осмотрели квартиры. Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры».
Ранее сообщалось, что первые семьи из домов, подлежащих расселению в рамках программы реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир. Новое жилье находится в 300 метрах от старого.
Всего в программу реновации входит 5171 дом по всей Москве. Новое жилье должны получить 350 тысяч московских семей.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
Недочеты устраняли в первом доме по улице 5-й Парковая, который предоставили жильцам пятиэтажек с улицы Константина Федина.
Из сообщения мэрии Москвы: «Всего свое согласие на переезд в дом дали 134 семьи из ветхих пятиэтажек на улице Константина Федина, это 85% проживающих людей. 153 семьи из 158 осмотрели квартиры. Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры».
Ранее сообщалось, что первые семьи из домов, подлежащих расселению в рамках программы реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир. Новое жилье находится в 300 метрах от старого.
Всего в программу реновации входит 5171 дом по всей Москве. Новое жилье должны получить 350 тысяч московских семей.
Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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