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    Первые переселенцы пожаловались на недочеты в 20 квартирах по программе реновации

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    Первые переселенцы пожаловались на недочеты в 20 квартирах по программе реновации

    Первые переселенцы пожаловались на недочеты в 20 квартирах по программе реновации

    Состояние 20 квартир в первом доме, заселяемом по программе реновации, на 5-й Парковой улице в Москве вызвало у переселенцев замечания, сообщается на сайте мэра Москвы.

    На сайте мэрии отмечается, что несколько переселенцев жаловались на то, что в новых квартирах не включается плита, отсутствует розетка, не отрегулирована дверь на балкон. «Большинство замечаний уже устранили», — говорится в сообщении.

    Недочеты устраняли в первом доме по улице 5-й Парковая, который предоставили жильцам пятиэтажек с улицы Константина Федина.

    Из сообщения мэрии Москвы: «Всего свое согласие на переезд в дом дали 134 семьи из ветхих пятиэтажек на улице Константина Федина, это 85% проживающих людей. 153 семьи из 158 осмотрели квартиры. Жители 112 квартир в пятиэтажках уже собрали полный пакет документов для переселения, 16 семей заключили договоры».

    смотретьПервые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Первые переселенцы переедут по реновации на 300 м от старого жилья
    Ранее сообщалось, что первые семьи из домов, подлежащих расселению в рамках программы реновации, подписали договор мены и получили ключи от новых квартир. Новое жилье находится в 300 метрах от старого.

    Всего в программу реновации входит 5171 дом по всей Москве. Новое жилье должны получить 350 тысяч московских семей.

    Напомним, президент России Владимир Путин 1 июля 2017 года утвердил программу реновации жилищного фонда Москвы. в итоговый список программы реновации в Москве вошли 5144 дома. В них расположено более 350 тысяч квартир и проживают около миллиона человек. Программа рассчитана до 2032 года.
    Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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