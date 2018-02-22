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    В ДНР создадут «трибунал для карателей» после закона о реинтеграции Донбасса

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    В ДНР создадут «трибунал для карателей» после закона о реинтеграции Донбасса

    В ДНР создадут «трибунал для карателей» после закона о реинтеграции Донбасса

    Глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко заявил о создании в республике народного трибунала в ответ на подписанный президентом Украины Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса.

    Глава ДНР подчеркнул, что подписанный Порошенко закон оправдывает преступления украинских силовиков в регионе и нарушает Конституцию Украины, передает Донецкое агентство новостей.

    Александр Захарченко: «Закон о реинтеграции — это закон, который узаконивает военные преступления, оправдывает действия карателей, дает полную свободу на нарушение Конституции Украины и основных законов этого государства. В ответ мы сделаем народный трибунал, который будет осуждать действия карателей».

    смотретьПесков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве
    Песков: украинский закон о Донбассе провоцирует «горячие головы» в Киеве
    Напомним, 20 февраля, президент Украины подписал закон о реинтеграции Донбасса. На заседании военного кабинета он поручил Минобороны представить ему предложения по изменению формата операции на юго-востоке страны, а также представить кандидатуры на пост командующего новой украинской операцией в Донбассе. Так как подписанный им закон фиксирует «право на самооборону в соответствии с 51-й статьей устава ООН». Фактически новый закон разрешает Киеву использовать вооруженные силы без объявления войны.

    Согласно документу неподконтрольные Киеву районы признаются «временно оккупированными территориями». Действия России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил внутри страны без согласия парламента. Кроме того, из текста документа изъяты все упоминания о минских соглашениях.

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